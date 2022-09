Exaspéré par la situation en Tunisie, le PDL organise «une marche populaire» le 15 octobre 2022

Tout en dénonçant la situation générale en Tunisie, et en particulier la cherté de la vie, la baisse du pouvoir d’achat et la pénurie de plusieurs produits alimentaires, le Parti destourien libre (PDL) a annoncé, ce lundi 26 septembre 2022, qu’il organise une marche populaire le 15 octobre prochain, à Tunis.

Ce mouvement social vise à dénoncer l’incapacité du gouvernement à gérer cette crise et à traiter les dossiers économiques brûlants et urgents, ainsi que l’absence de toute perspective, indique le PDL, en dénonçant la «politique d’appauvrissement des Tunisiens» et une atteinte aux droits économiques et sociaux des citoyens.

Ainsi, le parti présidé par Abir Moussi, a décidé d’exprimer «le ras-le bol général en organisant une marche populaire», estimant que «la paix sociale est menacée en raison de l’incapacité du gouvernement à fournir les produits de base et à maîtriser la hausse vertigineuse des prix».

Dans son communiqué, le PDL a également pointé du doigt le président de la république, en dénonçant «son silence face au soulèvement populaire et à sa préoccupation à mobiliser les capacités humaines, administratives et financières de l’État pour avoir la mainmise sur tous les pouvoirs, ainsi que l’absence de vision réformiste ou de stratégie claire pouvant changer l’amère réalité».

De ce fait, une marche visant à dénoncer «la politique du pouvoir en place qui vise à affamer et appauvrir le peuple et les atteintes à ses droits économiques et sociaux sera organisée le 15 octobre», indique un communiqué du PDL, en rappelant, au passage, que cette date coïncide avec la célébration de la Fête de l’évacuation.

Y. N.