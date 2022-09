Les JCC 2022 dévoilent les présidents des jurys des deux sections de la compétition officielle

Le comité directeur des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022) vient d’annoncer les personnalités qui présideront le jury de la compétition officielle de la 33e édition.

Les JCC 2022 auront lieu du 29 octobre au 5 novembre sous la nouvelle direction de la cinéaste, écrivaine et universitaire Sonia Chamkhi qui succède à Ridha Béhi. Le comité directeur du festival vient de dévoiler les jurys des deux compétitions officielles (fiction et documentaire).

C’est le réalisateur marocain Abderrahman Tazi qui présidera le jury de la compétition des longs et courts métrages de fiction. Et c’est la productrice malgache Marie-Clémence Andiamonta Paes qui sera à la tête du jury des longs et courts métrages documentaires.

F.B