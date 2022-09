Lisez ceci avant de lancer une affaire de casino en ligne

S’il y a bien des secteurs dans lesquels le retour sur investissements est plus que sûr en un laps de temps, celui des jeux en fait indéniablement partie. L’univers des casinos en ligne est aujourd’hui l’un des plus prospères. Le nombre d’investisseurs et de parieurs qui s’intéressent aux jeux ne cesse de croître depuis quelques années.

Lancer une affaire de casino en ligne est l’une des meilleures façons, de profiter en toute légalité du potentiel économique de ce secteur.

Jeux d’argent en ligne : que disent les statistiques ?

Selon le rapport de l’Autorité nationale des jeux en France (ANJ) réalisé en 2021, le produit brut des jeux et paris en ligne ont atteint plus de 8,5 milliards d’euros. Il convient de noter que c’est une forte croissance par rapport à l’année précédente. Le secteur des paris sportifs à lui seul compte plus de 4,5 millions de comptes de joueurs actifs. Et la mise de jeu est évaluée à 7,89 milliards d’euros, un chiffre record comme il n’en a jamais eu.

Du côté des paris hippiques, c’est plus de 1,583 milliards de mises avec plus de 650 000 comptes joueurs. Quant au poker, il totalise plus de 450 millions d’euros de mises en jeu, pour environ 1,7 millions de comptes joueurs actifs. En un mot, le secteur des jeux en ligne est l’un des plus rentables, autant pour les parieurs que pour les promoteurs.

5 étapes pour lancer une affaire de casino en ligne rentable :

Il est important de suivre une démarche adéquate quand on envisage tirer profit de ce secteur en lançant une entreprise de casino en ligne.

1-Le choix d’un fournisseur de logiciels de jeu fiable

L’expérience utilisateur, la performance du casino, de même que le succès dans cette affaire dépendent en grande partie du choix des logiciels. En effet, le choix du fournisseur de logiciels est l’étape la plus importante du processus de création d’un casino en ligne. Les choix doivent être en adéquation avec les objectifs de votre future entreprise.

Il est indispensable de prendre en compte le contenu de jeux, les conditions de coopération, le service d’assistance à la clientèle etc. Ce sont là des recommandations pour choisir un bon logiciel de casino en ligne, étape ultime pour réussir dans ce secteur.

2- Le contenu du casino en ligne

En fonction des objectifs, il faut ensuite choisir un contenu de casino, essentiellement les jeux. Les joueurs apprécient une entreprise de jeu en fonction des divers jeux qu’elle propose. Les goûts étant variés, l’offre doit l’être également pour satisfaire les préférences des joueurs. Ce qui permettra de les attirer et pourquoi pas de les fidéliser. Entre roulettes, poker, blackjack, baccarat, bingo, etc., le choix est assez large.

3- Obtenir une licence de jeu

D’un pays à un autre, le cadre juridique régissant les jeux en ligne peut varier. Il existe donc des pays où les jeux en ligne sont interdits. Dans d’autres pays, il n’existe aucune réglementation qui régule le marché. Par contre, il y a des marchés de monopole dans certains pays. Il faut donc se renseigner par rapport au cadre juridique selon le pays.

4- Insérer des moyens de paiement moderne

Les moyens de paiement sont déterminants dans l’expérience utilisateur. Et l’expérience utilisateur quant à elle est très importante pour la réussite d’une entreprise de paris en ligne. De ce fait, il est nécessaire d’intégrer des moyens de paiements sécurisés.

Généralement, un casino en ligne est souvent un business international. Il faut choisir tout en variant, les systèmes de paiements les plus utilisés, et les plus sécurisés. Il faut signer des accords avec le fournisseur dans le but de sécuriser les transactions des joueurs.

5- La Création du site et la promotion de votre casino en ligne

Une fois le point fait par rapport à tous les paramètres importants, vient l’étape de la création du site. A ce niveau, il est très important de faire attention aux détails. Le design doit être attractif, et intuitif pour l’utilisateur. Le passage du site à la page de jeu doit se faire aisément, sans que le fournisseur ne soit identifié par l’utilisateur.

Une fois que les différents paramètres du site sont réglés, il ne reste plus qu’à le lancer. Le marketing ou la promotion constitue la dernière étape. Elle est très importante. Il faut peut-être envisager la mise en place d’une stratégie marketing, un système d’affiliation. C’est la seule façon de drainer du trafic efficace vers le site, et par conséquent de développer l’activité.