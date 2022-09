Tunisie : Selon Nouri Lajmi, le décret n° 54 menace la liberté d’expression

Le président de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), Nouri Lajmi, a critiqué, ce mardi 27 septembre 2022, le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant à l’information et à la communication.

Ce décret-loi «est répressif et constitue une menace pour la liberté d’expression», a-t-il affirmé dans une déclaration accordée à Shems FM, ajoutant que cet avis est partagé par les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les organisations de la société civile

«Le danger émanant de la diffusion de fausses informations sur les individus, les sociétés et la démocratie reste un problème, mais il est possible de trouver d’autres moyens pour y faire face qui ne soient pas par des méthodes répressives susceptibles d’avoir un impact négatif sur le progrès de la société et la liberté d’expression», a-t-il développé.

C. B. Y.