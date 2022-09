Attijariwafa bank : Le club Afrique Développement organise, au Congo, une mission multisectorielle sur le Plan national de développement 2022-2026

Sous le thème «Plan national de développement 2022-2026, un vivier d’opportunités et de création de valeurs : Focus sur l’Agro-industrie», le club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank et sa filiale congolaise, le Crédit du Congo, ont organisé, ce jeudi 29 septembre 2022, une mission multisectorielle.

Les travaux de cette mission se sont tenus à l’hôtel Radisson Blu, à Brazzaville. Et elle est également disponible en version digitale. Le programme s’est articulé essentiellement autour d’un panel animé par des personnalités africaines et une session de networking BtoB et BtoG à laquelle des centaines de chefs d’entreprise venant d’Afrique ont pris part.

Le mot d’ouverture relatif au démarrage des travaux de cette mission, la 33e du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, a été assuré par la ministre congolaise du Plan, de la Statistique et de l’Intégration régionale, Ingrid Ebouka-Babackas.

La ministre a, d’abord, indiqué qu’elle se réjouissait que le groupe Attijariwafa bank ait choisi sa filiale congolaise, le Crédit du Congo, pour accueillir, en cette année 2022, ce «grand forum», «posant ainsi la première année du plan national du développement 2022-2026, une économie forte diversifiée et résiliente, pour une croissance inclusive et un développement durable et irréversible».

Et d’ajouter que dès lors, l’intérêt du thème retenu, qui évoque les opportunités et la création de valeurs dans l’agro-industrie, se traduit par une belle mobilisation de tous pour y prendre part.

«S’agissant de l’agriculture, en lien avec le pilier 1 de notre plan national de développement, le développement de l’agriculture au sens large, il n’est plus à démontrer que ce secteur permet d’atteindre plusieurs objectifs du développement durable en Afrique subsaharienne», a poursuivi Mme Ebouka-Babackas, précisant que dans ce secteur, près de 60% de la population active de la région tire ses revenus des activités agricoles.

Par conséquent, l’essor de l’agriculture «permet assurément d’atteindre l’objectif du développement durable numéro 1, à savoir la réduction de la pauvreté à l’horizon 2030», a-t-elle lancé.

«Par ailleurs, l’agriculture est un vecteur de croissance durable et solidaire ainsi que le socle d’un système pour une alimentation nutritive saine et accessible à tous», a-t-elle conclu.

Créé en 2016 par le groupe Attijariwafa bank, le Club Afrique Développement a pour ambition de fédérer la communauté des affaires, les dirigeants et les représentants publics afin de dynamiser de manière pragmatique les investissements à l’échelle du continent.

