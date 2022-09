Deux films tunisiens sélectionnés au Cairo Film Connection

Le Festival international du Film du Caire vient d’annoncer les films retenus dans la section parallèle Cairo Film Connection. Deux projets de films tunisiens y figurent.

La 44e édition du Festival international du Film du Caire aura lieu du 13 au 22 novembre. Parmi les sections parallèles du Festival, figure le Cairo Film Connection qui soutient les projets de films en post-production, qui arrive cette année à sa 4e édition.

Parmi les 15 films retenus, figurent deux films tunisiens : « Red Path » de Lotfi Achour et « The seasons of Jannet » de Mehdi Hmili. Ces deux cinéastes avaient participé à la dernière édition du festival avec « Streams » (Mehdi Hmili) et « Angle mort » (Lotfi Achour) dans la compétition officielle où ils avaient été tous les deux primés.

F.B