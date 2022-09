Tunis – Journée mondiale de la mer : La protection maritime, un défi environnemental et économique

La Cité des Sciences à Tunis organise tout un programme autour de la Journée mondiale de la mer le vendredi 30 septembre. Cette journée sera l’occasion d’informer et de sensibiliser le grand public sur les défis environnementaux et économiques liés à la préservation de la mer.

La Journée mondiale de la mer est célébrée le 30 septembre de chaque année un peu partout dans le monde. Elle permet d’informer le public sur les enjeux environnementaux, mais aussi sécuritaires liés à la mer et au fonds marins.

En partenariat avec plusieurs instituions comme le ministère de l’Environnement, l’INSTM, le CERTE, ou encore l’Institut Pasteur, la Cité des Sciences invite le public à prendre part à cette journée à l’accès libre et gratuit, où divers sujets seront traités : Les enjeux environnementaux de pollution marine, des littoraux sans plastique, et de dessalement sont exposés, les risques du transport maritime sur la santé humaine et surtout la problématique des eaux de ballast en relation avec le thème de l’année 2022 qui est « Des technologies nouvelles au service de transports maritimes plus écologiques».

La journée comprendra des plusieurs conférences, mais également des stands et des ateliers scientifiques.

F.B