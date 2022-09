Tunisie : Communiqué de l’ambassade de France sur la rencontre entre André Parant et Najla Bouden

Reçu hier par la Cheffe du gouvernement Najla Bouden, l’ambassadeur français André Parant a réitéré l’engagement de la France, formulé au plus haut niveau, à soutenir la Tunisie et le peuple tunisien, tout en soulignant la nécessité des réformes permettant une meilleure allocation des finances publiques et l’importance de conclure dès que possible un accord avec le Fonds monétaire international (FMI).

C’est ce qu’a indiqué l’ambassade de France, dans un communiqué publié ce jeudi 29 septembre 2022, en précisant que cette rencontre a porté sur le plan de réformes économiques envisagé par la Tunisie pour faire face à l’urgence économique et sociale, assurer la prospérité du pays à long terme ainsi que sur les négociations en cours avec le Fonds monétaire international (FMI).

Lors de cette rencontre, l’Ambassadeur a également marqué, dans le respect de la souveraineté de la Tunisie, notre attachement à la préservation de l’acquis démocratique en Tunisie.

Enfin, l’Ambassadeur André Parant a confirmé à Mme Najla Bouden la pleine mobilisation de la France pour contribuer au succès du Sommet de la Francophonie de Djerba 2022, à travers notamment la mobilisation des entreprises françaises pour le Forum économique et la programmation de projets dans le domaine culturel.

Communiqué