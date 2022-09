La Berd accompagnera la stratégie tunisienne de production d’hydrogène vert

Les représentants du conseil d’administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) ont affirmé l’engagement de leur établissement à accompagner la Tunisie dans les différentes étapes de la mise en œuvre de la stratégie nationale de production d’hydrogène vert pour réduire les émissions de carbone.

C’est ce qu’a indiqué le ministère tunisien de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, suite à une séance de travail, mercredi 28 septembre 2022, présidée par la ministre Neila Nouira Gongi, qui a porté sur le soutien de la Berd aux programmes tunisiens de lutte contre le changement climatique en vue d’assurer une croissance économique durable.

Le ministre a exposé les axes du programme économique et social élaboré par le gouvernement, les orientations des secteurs de l’industrie, des mines et de l’énergie, ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés au lendemain de la crise russo-ukrainienne.

La ministre a aussi passé en revue les priorités et les programmes futurs de son département pour faire face à la situation économique et la vision stratégique du secteur de l’industrie à l’horizon 2035, qui vise à consolider les ressources humaines, à privilégier l’économie verte et à stimuler l’investissement, l’initiative privée et l’inclusion sociale.

I. B. (avec Tap).