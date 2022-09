Sensibilisation au cancer du sein : «Marche Rose» dimanche 2 octobre au Lac 1

L’Association des malades du cancer (AMC) organise dimanche 2 octobre 2022, en partenariat avec plusieurs associations nationales et internationale, La Marche Rose, au Lac 1 de Tunis.

Cet événement d’information et de sensibilisation au cancer du sein rassemblera une panoplie de médecins spécialistes et d’autres invités-surprises, annonce l’Association en ajoutant que de la Zumba, des jets de ballons, et la Marche sont attendus au programme.

Soyez au rendez-vous, pour nous puissions vaincre pas-à-pas le cancer, ajoute la même source, en rappelant que le rassemblement est prévu à coté de Miami à 9h30.

Y. N.