Tunisie : L’examen de l’affaire Abderrazak Kilani reportée au 28 octobre

A la demande de la défense, le juge d’instruction près la cour d’appel militaire a décidé, ce vendredi 30 septembre 2022, de reporter l’examen de l’affaire de l’ancien bâtonnier Abderrazak Kilani au 28 octobre prochain.

C’est ce qu’a indiqué le dirigeant islamiste et avocat de son état Samir Dilou, en précisant que 30 avocats ont assisté à l’audience, dont le nouveau bâtonnier Hatem Mziou et le secrétaire général de l’Ordre, le président de la section de Tunis, ainsi que des défenseurs des droits de l’Homme, de militants et des politiciens, a-t-il écrit dans un post publié sur sa page Facebook.

Rappelons que Kilani a été condamné en mai dernier, par la Chambre correctionnelle du Tribunal militaire permanent de Tunis, à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis, et ce, pour outrage à un fonctionnaire public pendant l’exercice de ses fonctions.

L’affaire remonte à mars dernier, lorsque ce dernier, était membre du comité de défense du dirigeant du parti islamiste Ennahdha et ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri. Il a fait l’objet de poursuites après une altercation avec des agents sécuritaires, assurant la garde de son client à l’hôpital Habib Bougatfa de Bizerte, écopant d’un mois de prison avec suris.

Son collectif de défense avait fait appel de cette décision de justice en présentant deux motifs : «l’incompétence du tribunal militaire à statuer dans l’affaire» et le fait que «Me Kilani exerçait lors des faits, ses fonctions d’avocat», sachant que ce dernier a également nié toute altercation avec les agents.

Y. N.