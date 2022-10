Chute d’une femme du 3e étage à Monastir : Précisions du ministère public

Contrairement à ce qui a été rapporté par la protection civile, ce samedi 1er octobre, 2022, la femme sauvée après une chute du 3e étage d’un immeuble à Monastir, n’a pas été poussée par son ami. C’est elle même qui s’est jetée de la fenêtre après avoir été prise en flagrant délit d’infidélité…

En effet, l’enquête ouverte sur cette affaire a révélé de nouveaux éléments, annonce le porte-parole des tribunaux de Mahdia et Monastir Farid Ben Jha dans une déclaration aux médias, en précisant que le petit ami de la concernée l’a surprise en compagnie d’un autre homme. Il a agressé au couteau ce dernier, avant de fuir.

Effrayée, la jeune femme s’est jetée du 3e étage en atterrissant à l’étage inférieur, s’en sortant avec des blessures et des contusions. Son petit-ami à quant à lui pris la fuite.

On notera que dans une déclaration à Jawhara FM, Farid Ben Jha, a indiqué que le parquet a également décidé d’ouvrir une enquête pour diffusion de fausses nouvelles et dénonciation calomnieuse, or la version relative à la tentative de meurtre a été diffusée, aujourd’hui, sur la page officielle du porte-parole de la protection civile.

Y. N.