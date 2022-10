Tunisie : les listes électorales publiées dans les circonscriptions (Isie)

Les législatives anticipées en Tunisie auront lieu le 17 décembre 2022. Ce scrutin voulu et imposé par le président Kaïs Saïed ne semble pas mobiliser grand-monde, sauf peut-être la commission électorale, dont les membres ont tous été désignés par décret du président de la république. Ceci explique sans doute cela… (Illustration : Silence, l’Isie travaille, mais pour qui ?)

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a annoncé vendredi 30 avril 2022 qu’elle publiera des statistiques sur l’inscription des électeurs dans toutes les circonscriptions électorales et les bureaux de vote.

Le nombre de circonscriptions électorales s’élève à 161, soit le même nombre que le nombre de sièges au prochain parlement, selon le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022, modifiant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai, 2014, sur les élections et les référendums.

Dans sa décision n° 24, qui concerne les règles et procédures d’inscription des électeurs et de mise à jour des centres de vote, l’Isie a noté que les données statistiques qui seront disponibles sur son site Internet comprennent le nombre d’électeurs inscrits classés par sexe et par âge dans les limites de la protection des données personnelles.

Selon l’autorité électorale, les recours contre les listes électorales sont ouverts dans les deux jours suivant leur publication et seront examinés dans un délai de 48 heures à compter de la date de leur dépôt. La commission peut alors demander aux plaignants des informations supplémentaires, a-t-elle noté.

Parmi les conditions requises pour s’inscrire sur les listes électorales figure la nationalité tunisienne, l’âge de la majorité (18 ans) et la jouissance des droits civils et politiques, selon le texte de la décision.

Les personnes concernées par l’une des conditions inéligibles prévues par l’Isie, notamment une peine complémentaire, sont interdites de vote, précise l’Isie.

D’après Tap.