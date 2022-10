Le TO français Richou Voyages fête ses 70 ans à Djerba

Richou Voyages, le voyagiste français, à pied d’œuvre dans le domaine depuis 1952, fête ses 70 ans d’existence cette année. A cette occasion, il organise, pour plus de 300 personnes, majoritairement des séniors, un «voyage surprise» du 2 au 9 octobre 2022.

Par Naceur Bouabid

Le «voyage surprise» est un concept qui veut que la destination ne soit dévoilée au client que le jour du départ, à l’aéroport, avant embarquement pour la destination.

Fidélité à la destination Tunisie

En 2013, en guise de témoignage de sa fidélité à la destination Tunisie et pour prouver qu’elle demeure à ses yeux, trente ans après, parmi les destinations de prédilection privilégiées, et au moment où le tourisme dans notre pays n’était pas dans ses meilleurs états, en ces temps de transition démocratique et d’insécurité, où autant le tourisme que le moral avaient besoin de belles nouvelles se faisant alors rares, ce voyagiste français a organisé un voyage d’agrément à un groupe de 450 clients. Et à la coquette ville de Mahdia, réputée pour la richesse de son patrimoine, la beauté de ses plages et l’importance de son infrastructure hôtelière souvent de haute gamme, qu’est revenu, alors, le mérite de les accueillir dignement du 20 au 27 octobre.

Djerba destination du «voyage surprise»

Cette année encore, Richou Voyages opte pour la Tunisie pour organiser ce voyage anniversaire marquant. Et le choix a porté cette fois-ci sur l’île de Djerba pour accueillir ce groupe, guidé par Daniel Richou, président de Richou Group ainsi que bon nombre de ses cadres et collaborateurs.

Calypso Voyages, réceptif et partenaire historique de Richou Voyages en Tunisie, a travaillé en étroite collaboration avec le TO pour préparer méticuleusement le séjour du groupe et lui assurer les meilleures conditions d’hébergement et de séjour, en mettant en œuvre un programme digne de cet évènement, alliant détente et découverte des riches spécificités patrimoniales de la région.

Rappelons que Djerba accueillera en novembre prochain le Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).