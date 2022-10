Ooredoo tient son engagement auprès de l’unité d’oncologie pédiatrique de Salah Azaiez

Fidèle aux causes sociales et dans la continuité de sa stratégie RSE, Ooredoo tient à ses promesses et distribue cette fois ci des dons issus de son événement phare Ooredoo Night Run.

En Avril 2022, Ooredoo avait annoncé que tous les bénéfices de ce projet seraient reversés à l’unité de cancérologie pédiatrique de l’hôpital Salah Azaiez.

A cette occasion, Ooredoo a fait un don de matériel médical en date du 28 septembre 2022 en présence de Mme Najoua Trabelsi, administrative à l’hôpital Salah Azaiez et de M Sunil Mishra, CMO Ooredoo Tunisie.

Cette donation fait partie du programme RSE “Tounes T3ich », le programme lancé par Ooredoo Tunisie en Mars 2022. Ce programme qui a été créé pour consolider les valeurs du civisme, de la civilité, de la solidarité continue son chemin avec différentes actions dans différents domaines.

«Cette donation n’est que la continuité d’une action organisée en Avril lors d’une soirée ramadanesque et qui a créé une ambiance magnifique à la capitale qu’est le “Ooredoo Night Run”. Nous avions promis que l’unité de cancérologie pédiatrique de l’hôpital Salah Azaiez allait profiter des bénéfices de ce grand événement et nous sommes ici aujourd’hui pour remettre les dons. Notre programme RSE “Tounes T3ich” se poursuit et nous toucherons d’autres piliers», a déclaré M.Sunil Mishra, CMO Ooredoo Tunisie.

«Nous remercions Ooredoo pour cette initiative. Ce matériel va nous permettre d’améliorer l’accès aux soins médicaux pour les communautés les plus démunies. Nous espérons que cette action ne s’arrêtera pas ici et de continuer avec d’autres projets pour donner un espoir à cette génération encore jeune à une vie sereine et douce», a exprimé Mme Najoua Trabelsi, Responsable à l’hôpital Salah Azaiez.

Il est à rappeler que le programme RSE “Tounes T3ich” de Ooredoo touche plusieurs piliers tels que l’éducation, la santé, l’environnement et le social.

Consciente de l’importance de ces piliers dans le développement de la société, Ooredoo n’a économisé aucun effort pour participer à stimuler la croissance humaine, de sensibiliser les parties prenantes et de conduire un développement économique durable et respectueux d’un système de valeurs sociales et environnementales.

Ces actions ne s’arrêteront pas là et se poursuivront à travers des actions et des projets sur les plans sociétaux, environnementaux, sanitaires et sportifs définis à court, moyen et long terme.

