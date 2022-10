Tunisie : L’ancien député Neji Jmal quitte le parti islamiste Ennahdha

L’ancien député Ennahdha Neji Jmal a annoncé, ce lundi 3 octobre 2022, sa démission du parti dont il était membre depuis 40 ans.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Neji Jmal n’a pas indiqué les raisons qui l’ont poussé à démissionner, précisant toutefois, que celles-ci ont été expliquées dans la lettre remise, ce jour, au parti.

«Après plus de quarante ans, j’ai décidé de mettre fin au lien organisationnel avec Ennahda. C’était l’école la plus importante qui m’a forgé et influencé mon expérience. Le mouvement m’a beaucoup donné et je lui ai donné tout ce que je pouvais» a-t-il notamment encore écrit.

Y. N.