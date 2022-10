Tunisie : Machrou3 Tounes ne participera pas aux prochaines législatives

Le parti Machrou3 Tounes présidé par Mohsen Marzouk a annoncé, ce lundi 3 octobre 2022, qu’il ne participera pas aux législatives prévues le 17 décembre prochain.

A l’instar de nombreux autres partis, Machrou3 Tounes a affirmé ne pas être concerné par les législatives, en déplorant «l’élaboration de lois électorales peu avant les élections et de manière superficielle et qui plus est, ne respectent pas les normes internationales, ainsi qu’une volonté implicite d’essayer d’exclure les partis de la vie politique et de les remplacer par une approche de base qui désintégrera la société, comme l’ont démontré de précédentes expériences».

Le parti présidé par Marzouk dit aussi avoir constaté la mise en place de «lois ambiguës pouvant menacer les droits et les libertés», citant notamment la liberté d’expression, un processus électoral libre, le principe de la parité : «ce qui constitue un renversement des progrès réalisés par les femmes tunisiennes grâce à leurs luttes», lit-on encore dans le communiqué.

Le boycott des législatives est également motivé par la nouvelle constitution, qui selon Machrou3 Tounes ne prévoit en aucun cas une autorité législative effective…

