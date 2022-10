Les mardis de l’économie : Pénurie, hausse des prix et spéculation

La pénurie des produits alimentaires est de plus en plus observée en Tunisie. Le tunisien trouve de plus en plus de difficultés à s’en approvisionner. Les rayons des grandes surfaces sont vides et les industries observent des périodes d’arrêt de production. De plus, ces pénuries sont souvent suivies par une hausse des prix, quand ces prix ne sont pas fixés par l’administration.

De nombreuses questions se posent.

A quoi sont vraiment dues ces nombreuses ruptures d’alimentation du marché ? A la conjoncture internationale ? A la spéculation ? A la situation des finances publiques ? A un mix de tout cela ? Qu’en est-il effectivement et où va-t-on ?

Toutes ces questions seront débattues autour d’un panel hybride organisé par GI4T, dans le cadre de l’initiative Econ4Tunisia.

A travers ses cercles débats « Les mardis de l’économie » vise à mettre l’économie au centre de ses préoccupations et de faire des propositions pratiques et concrètes afin d’impacter les politiques publiques et de contribuer à leur développement.

« Les Mardis de l’Economie » vous donnent rendez-vous le 4 Octobre 2022 à 18h30 et traitera la thématique suivante «Pénurie, hausse des prix et spéculation» avec la participation de Chiheb Slama, président de la Fédération de l’agroalimentaire, Houssem Eddine Chebbi, agroéconomiste, et Amel Belhaj Ali, rédactrice en chef chez IMG. La session sera animée et modérée par Mustapha Mezghani du GI4T.

Ce panel sera retransmis en direct sur internet via les réseaux sociaux et un podcast sera par la suite mis en ligne.

Source : Communiqué.