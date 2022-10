Tunisie : 1.100 assistants universitaires recrutés

Mille cent assistants universitaires ont été recrutés, à l’occasion de la nouvelle année universitaire, selon le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Moncef Boukthir, et ce, afin de pallier les postes vacants suite au départ d’environ 2.000 professeurs universitaires à l’étranger et afin de garantir de nouveaux postes de pa1aa11aatravail pour les doctorants.

Intervenu, ce mardi 4 octobre 2022, sur les ondes de Mosaïque FM, il a laissé entendre que ce recrutement a été nécessaire malgré la situation économique difficile que traverse le pays.

Le ministre a, par ailleurs, estimé que le départ des professeurs tunisiens à l’étranger dénote la qualité de l’enseignement en Tunisie.

C. B. Y.