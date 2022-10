Tunisie – Tennis : Qui a habillé les joueuses de cette façon ?

Des joueuses de tennis professionnelles s’apprêtant à participer à la première édition du Jasmin Open, à Monastir, ont été emmenées, en visite guidée, à Kairouan et à El Jem. L’initiative du Commissariat régional au tourisme de Monastir et des organisateurs du tournoi a été plutôt bonne, mais un détail a tout gâché…

Il s’agit de l’habit (unifié) proposé à ces sportives lors de leur visite à la mosquée Okba Ibn Nafaa, à Kairouan. Un habit particulièrement moche et conservateur, composé d’une jebba et d’un foulard.

On a, donc, bel et bien demandé à des athlètes venues des 4 coins du monde de se couvrir la tête, sous prétexte d’être dans un lieu de culte, alors qu’elles n’y étaient évidemment pas pour prier, banalisant ainsi ce code vestimentaire sexiste (faisant des femmes des objets sexuels), et donnant une image daechienne sur le pays.

Qui a eu l’idée d’habiller ces joueuses de cette façon ? Les organisateurs de la visite guidée ou les responsables de la mosquée ? La question demeure, pour le moment, sans réponse.

C. B. Y.