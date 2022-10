Examen de la coopération entre la Tunisie et la CEA

La directrice du bureau de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) pour l’Afrique du Nord, Zuzana Schwidrowski, a exprimé la disposition de son institution à accompagner la Tunisie et à lui fournir le soutien nécessaire pour atténuer les répercussions de la crise économique mondiale actuelle.

Mme Schwidrowski est en visite en Tunisie dans le cadre des préparatifs de la réunion intergouvernementale des membres de la CEA, qui se tiendra en novembre 2022 au Maroc. Elle a rencontré, mardi 4 octobre 2022, la ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Neila Ghonji, pour discuter de la coopération technique entre le ministère et la CEA.

Les deux parties ont également évoqué l’élargissement du partenariat, notamment aux industries agro-alimentaires, énergétiques et minières.

La ministre a passé en revue les priorités et les programmes futurs De son département pour faire face à la situation économique actuelle, y compris la stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation 2035 et les efforts pour réaliser la transition énergétique.

La CEA a été créée en 1958 pour encourager la coopération économique entre les États membres du continent africain.

D’après Tap.