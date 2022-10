La pièce e théâtre tunisienne « Club de chant » de Cyrine Gannoun sera prochainement présentée au Théâtre Metro Al Madina au Liban.

La dernière création théâtrale de la metteuse en scène Cyrine Gannoun « Club de chant » part de nouveau en tournée internationale, cette fois au Liban où elle intègre la programmation du prestigieux théâtre Metro Al Madina à Beyrouth.

Produite par le Théâtre El Hamra, la pièce qui met en scène une panoplie de comédiennes (Chekra Rameh, Souhir Ben Amara, Rim Hamrouni et Basma Baazaoui), sera présentée au Théâtre Metro Al Madina les 18, 19 et 20 octobre. Une tournée soutenue par Culture Resource dans le cadre du programme Wijhat et The Arab Fund for Arts & Culture (AFAC).

F.B