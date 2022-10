La Marsa : TGM Gallery : Exposition « CORPS (DÉS) – ACCORDS », le corps dans la photographie contemporaine

La TGM Gallery à la Marsa accueille du 10 au 23 octobre l’exposition collective « CORPS (DÉS) – ACCORDS » qui réunit six photographes dans le cadre du festival Jaou Tunis.

Le corps en tant que sujet-objet en photographie contemporaine est le thème autour duquel ont travaillé les artistes Meriem Bouderbala, Héla Ammar, Marianne Catzaras, Michel Giliberti, Kais Ben Farhat et Firas Ben Ali dans le cadre d’un exposition qui se tient à l’occasion de la biennale d’art contemporain Jaou Tunis.

Jaou Tunis démarre aujourd’hui et se poursuit jusqu’au 20 octobre dans différents espaces de la capitale, dont la Galerie TGM qui a ouvert cette année ses portes sous la direction de Alya Hamza.

« Le corps n’est plus uniquement sujet académique, destiné à la peinture, il devient objet offert aux explorations photographiques. Ici, le rapport au corps se libère et les artistes photographes exploitent de nouvelles visions où le visage n’est plus central. De nouveaux cadrages, de nouvelles perspectives sont alors de mise où le corps devient volume, matière et objet modulables. », explique la commissaire de l’exposition Rim Ben Boubaker.

F.B