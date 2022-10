Le danseur et chorégraphe Rochdi Belgami présente aujourd’hui, jeudi 6 octobre son dernier spectacle « Chghol » dans le cadre du Festival Jaou Tunis.

Le Festival Jaou Tunis démarre aujourd’hui et se poursuit jusqu’au 20 octobre. Un événement organisé par la Fondation Kamel Lazaar et l’Institut Français de Tunisie, centré cette année essentiellement autour de l’art de la photographie.

Jaou Tunis se veut une grande fête où se côtoient les différentes expressions artistiques, notamment la musique et la danse. C’est dans ce cadre, que le festival invite cette année le danseur et chorégraphe Rochdi Belgasmi qui présentera au public sa dernière création « Chghol » à la station d’art B7L9 au Bhar Lazreg.

Ce projet soutenu par la Fondation Kamel Lazaar et le Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique, s’articule autour des métiers de tissage. « L’œuvre qui se développe par registres successifs, chaque point et chaque nœud font de ce métier une toile vierge où viendront un fil après l’autre se déposer des imaginaires profondément enracinés ».

F.B