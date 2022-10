Tunisie : Jaou Photo, la biennale de la photo et de l’image en mouvement

C’est aujourd’hui, jeudi 6 octobre 2022, qu’a lieu le coup d’envoi du festival Jaou Photo pour une quinzaine de jours. Tunis accueille en effet jusqu’au 20 octobre la première biennale de la photo et de l’image en mouvement.

Par Hatem Bourial

Une quinzaine d’expositions, un symposium international et des performances artistiques sont au programme. Disséminée dans tous les recoins du centre-ville et spectaculairement présente sur la grande avenue de Tunis, la fête est le terme qui convient le mieux à Jaou Photo, une initiative de la Fondation Kamel Lazaar et de l’Institut français de Tunisie à laquelle se sont associés plusieurs partenaires.

De Tunis à Sfax en passant par La Marsa et Sousse

Assurément, la fête sera totale et se déclinera en célébrant la photo dans plusieurs galeries et également dans l’espace public. En effet, une section complète de l’avenue Bourguiba sera par exemple dédiée à une exposition en plein air, la première en Tunisie à rassembler près de 300 œuvres d’artistes internationaux de premier plan.

Cœurs battants de la manifestation, l’ancienne Bourse du travail et les espaces de l’Institut français accueilleront également de grandes expositions ayant trait à des thématiques aussi contemporaines que la migration ou le réchauffement climatique.

De même, plusieurs galeries du centre-ville de Tunis se sont associées à Jaou Photo en organisant des expositions dans le même sillage.

Dans cette optique, la ville de la Marsa sera également dans le circuit avec plusieurs expositions en galeries ainsi qu’un grand événement qui sera accueilli au palais d’Al Abdellia. Il s’agit en l’occurrence d’une série d’installations d’art vidéo qui seront présentées sous le commissariat d’Andrea Bellini et Lina Lazaar avec le concours du Centre d’art contemporain de Genève. Ces œuvres majeures présentent une rétrospective des dix dernières années de la Biennale de l’image en mouvement (BIM), une manifestation incontournable dans ce domaine.

De plus, la station d’art B7L9 à Bhar Lazreg accueille une grande exposition associant plusieurs photographes sous la houlette du commissaire d’expositions Simon Njami dont le travail de fond effectué à Dak’Art lui vaut une vaste reconnaissance internationale.

Enfin, les villes de Sousse et Sfax accueillent également des expositions et des performances inscrites au calendrier de Jaou Photo.

Un symposium international sur le corps

Élément fondamental de la dynamique intellectuelle qu’ambitionne d’imprimer l’équipe de Jaou Photo, un symposium international se tiendra dès le coup d’envoi du festival à l’ancienne Bourse du travail avec plusieurs spécialistes qui discuteront des problématiques liées au corps.

Outre le symposium, une série de concerts étalés sur toute la durée du festival offriront de découvrir plusieurs formations tunisiennes et étrangères de la scène musicale contemporaine.

Par ailleurs, les chorégraphes et comédiens seront également présents avec plusieurs spectacles disséminés dans de nombreux espaces.

Jaou Photo, il est vrai, célèbre l’art des photographes. Toutefois, ce festival le fera dans un esprit festif qui associe l’émotion esthétique à toutes les déclinaisons du spectacle vivant. Le choix de la photo comme vecteur central ne doit pas nous faire oublier que dès ses débuts, Jaou a consacré ses cinq premières éditions à l’art contemporain sous toutes ses formes.

Aujourd’hui, cette sixième édition porte la promesse que la ville de Tunis puisse enfin avoir sa Biennale de la photo, un événement qui pourrait avoir un impact certain sur le tourisme culturel et l’image de la capitale en tant que ville d’art.

D’ailleurs, Jaou Photo a bénéficié d’une vaste synergie de soutiens. Aux côtés de la Fondation Kamel Lazaar et de l’Institut français de Tunisie, plusieurs partenaires se sont associés à cette manifestation prometteuse. La ville de Tunis et l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) ainsi que l’ambassade de Suisse, le Goethe-Institut et le Centre culturel italien comptent parmi les principaux partenaires.

Le programme Tounes Wijhetouna de l’Union européenne soutient également Jaou Photo à l’instar de la radio Mosaïque et plusieurs entreprises privées tunisiennes et internationales.

C’est donc aujourd’hui que sera donné le coup d’envoi de Jaou Photo avec notamment l’inauguration de deux grandes expositions au centre-ville de Tunis dont les commissaires sont Olfa Feki et Karim Sultan. Le festival pourra dès lors prendre son essor et offrir au public culturel, une quinzaine entière placée sous le signe de la photo, de l’image en mouvement et du spectacle vivant.