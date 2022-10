Tunisie : MedTech de la SMU obtient l’accréditation internationale ABET

La South Mediterranean University (SMU), premier pôle universitaire anglophone en Tunisie offrant des programmes internationalement accrédités, annonce que son école d’ingénieurs MedTech vient d’obtenir la prestigieuse accréditation internationale ABET.

L’accréditation ABET garantit que les programmes répondent aux standards internationaux pour former des diplômés prêts à réussir dans des domaines techniques qui ouvrent la voie à l’innovation et aux technologies émergentes.

«Pour MedTech, le label ABET marque non seulement une étape importante dans notre cheminement vers l’excellence académique en Afrique et dans la région méditerranéenne, mais il nous accorde également une responsabilité encore plus grande pour améliorer continuellement nos processus, pratiques et programmes académiques», a déclaré le Professeur Mahmoud Triki, président-fondateur de l’université, lors d’une cérémonie officielle marquée par la présence notamment de hauts représentants des ambassades des États-Unis et d’Afrique du Sud en Tunisie ainsi que de nombreux autres partenaires nationaux et internationaux.

Un groupe d’élite d’écoles d’ingénieurs

«Cette accréditation s’ajoute aux autres que nous avons déjà obtenues par le passé et nous apportent beaucoup de fierté pour ce qu’elles procurent à nos étudiants comme perspectives pour leur avenir», a encore souligné le Pr. Triki.

MedTech est la première école d’ingénieurs en Tunisie à décrocher ce prestigieux label décerné par l’organisme nord-américain qui, après une évaluation approfondie, est reconnue pour la qualité des programmes dispensés au sein de l’université.

L’établissement a été accrédité par la commission d’accréditation des ingénieurs d’ABET, l’accréditeur mondial des programmes collégiaux et universitaires en sciences appliquées et naturelles, en informatique, en ingénierie et en technologie de l’ingénierie. MedTech rejoint ainsi un groupe d’élite d’écoles d’ingénieurs prestigieuses dans le monde.

Hichem Kallel, doyen de MedTech, a pour, sa part, souligné qu’il s’agit de la première université en Tunisie à obtenir cette accréditation. Il a par ailleurs précisé son effet rétroactif à l’année 2018. «Nos étudiants ayant entamé leur cursus en 2018 auront également un diplôme accrédité», a-t-il déclaré.

ABET est une organisation non gouvernementale américaine à but non lucratif certifiée ISO 9001:2015 créée en 1932 qui agit sous forme de fédération comptant 35 sociétés membres professionnelles. Elle a accrédité 4 005 programmes dans plus de 793 collèges et universités dans 32 pays.

Développés par des professionnels techniques des sociétés membres d’ABET, les critères de cette organisation se concentrent sur ce que les étudiants vivent et apprennent. Les examens d’accréditation portent sur les programmes d’études, les professeurs, les installations et le soutien institutionnel et sont menés par des équipes de professionnels hautement qualifiés de l’industrie, du milieu universitaire et du gouvernement, ayant une expertise dans les disciplines ABET.

La SMU et son chemin vers l’excellence

Rappelons sur un autre plan que, la MSB, école de commerce de la SMU, vient de se faire renouveler son accréditation AMBA pour ses programmes de master en gestion des affaires (Master’s in Business Management MBM) que seules 2% des écoles de business dans le monde détiennent, ainsi que son programme de master exécutif en administration des affaires (Executive Master’s in Business Administration EMBA) en Tunisie et parmi les rares sur le Continent.

Le programme de Licence de MSB est quant à lui est accrédité par l’EFMD (European Foundation for Management Development), confirmant sa position au sein d’un groupe d’élite restreint de Business Schools dans le monde.

Etablie sur des indicateurs de performances strictes, l’attribution de l’accréditation de la MSB par l’EFMD et l’AMBA est le résultat d’une évaluation poussée réalisée sur la base de documentations et de rapports. Elle résulte également de réunions organisées avec des membres du personnel, de professeurs, d’étudiants, d’anciens élèves, d’employeurs et de diplômés de la MSB.

Par ailleurs, la SMU est également membre affilié du CFA Institute (Chartered Financial Analyst), organisation professionnelle mondiale à but non lucratif qui offre aux professionnels de l’investissement une formation en finance. L’institut vise à promouvoir les normes d’éthique, d’éducation et d’excellence professionnelle dans l’industrie mondiale des services d’investissement. Les programmes de Finance au niveau des classes de Licence (UPM) et Master (MBM) au sein de la MSB sont les seconds programmes en Afrique du Nord à être reconnus comme incorporant au moins 70% du contenu du programme du CFA. Cela permet aux étudiants inscrits pour le concours du CFA de se préparer aux examens en cohérence avec ces programmes.

Il est à souligner que tous les programmes de la SMU sont approuvés et validés par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Tunisien.

A propos de la SMU

Fondée en 2002, la South Mediterranean University (SMU) est le premier pôle universitaire anglophone en Tunisie. Elle est installée aux Berges du Lac 2 à Tunis. Son école MSB offre des programmes de licence, de masters et d’Executive MBA ainsi que des séminaires de courte durée couvrant les différentes fonctions de l’entreprise en anglais, en français et également en arabe.

La SMU dispose également d’une école d’ingénieurs, le Mediterranean Institute of Technology (MedTech) et d’un centre de cultures et de langues (Language and Culture Institute – LCI).

Depuis sa création, la SMU s’est incontestablement imposée comme l’une des vitrines du savoir-faire éducatif tunisien, reposant sur une qualité de formation devenue une référence académique dans le bassin méditerranéen et en Afrique, attirant des étudiants d’une quarantaine de nationalités différentes et s’appuyant sur un cadre enseignant hautement qualifié et titulaire de doctorats d’universités nord-américaines et européennes.

Plus d’informations sur ABET, ses sociétés membres et les critères d’accréditation utilisés pour évaluer les programmes peuvent être trouvés sur son site web.

Communiqué.