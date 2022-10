Le nouveau film tunisien « The sons of the Lord » d’Imen Ben Hassine sort dans les salles de cinéma en Tunisie le 19 octobre.

« The sons of the Lord » ou « Kadar » pour le titre en arabe, est le premier long-métrage de fiction de la jeune réalisatrice tunisienne Imen Ben Hassine.

Après une première projection technique ayant eu lieu le mois dernier à la Cité des Sciences de Tunis, le film sera projeté en avant-première le 18 octobre et sortira dans les salles de cinéma le lendemain.

« The sons of the Lord » est inspiré de faits réels, il met à l’affiche Mhadheb Rmili, Wajiha Jendoubi et l’actrice libanaise Takla Chammou.

F.B