Saisie au Liban de 1.8 million de comprimés de captagon destinés à la Tunisie : Précisions de la douane tunisienne

Dans une déclaration à Kapitalis, le colonel-major Haithem Zannad porte-parole de la direction générale de la douane tunisienne s’est exprimé sur l’annonce faite hier par le ministre de l’intérieur libanais Bassem Mawlawi sur son compte Twitter, relative à la saisie, à Beyrouth, de 1.8 million de comprimés de captagon, destinés à la Tunisie.

Bassam Mawlawi a précisé que deux personnes impliquées dans cette affaire ont été arrêtées par la brigade anti-drogues au port de Beyrouth après la saisie dans des machines industrielles de cette grande quantité de captagon, appelée «la drogue des terroristes».

Du côté tunisien, après que l’affaire ait éclaté sur les réseaux sociaux, la Direction des enquêtes douanières et le bureau du renseignement douanier ont entamé les investigations officielles via les canaux nationaux et internationaux, indique Haithem Zannad ce vendredi 7 octobre 2022 à Kapitalis, en précisant que cela servira à recueillir les éléments nécessaires en vue d’ouvrir une enquête en coordination avec le parquet afin de déterminer les possibles implications de personnes physiques ou morales dans cette affaire.

Sur un autre plan le porte parole de la DGDT a tenu à rassurer quant aux procédures frontalières menées par les services de la douane en collaboration avec les services sécuritaires et militaires dans le cadre de la lutte nationale contre le trafic de drogue.

«Les services de la douane utilisent différents moyens comme les technologies avancées, les scanners, les chiens détecteurs de drogue, les appareils détecteurs de traces de stupéfiants, en plus des ressources humaines et des services de renseignements», a-t-il ajouté, en rappelant qu’au cours des 9 premiers mois de 2022, la douane a saisi dans les différents postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens, 81 kilos de cocaïne, 13 kilos de marijuana, et 480.000 comprimés de stupéfiants.

Y. N.

*Photos publiées sur le compte Twitter du ministre de l’Intérieur libanais