Clôture de Circuit-Théâtre à Siliana : Les enfants découvrent le 4e Art

La deuxième édition du festival Circuit Théâtre vient d’être clôturée après cinq jours de performances théâtrales au profit des enfants de Siliana.

Lancé en 2021 par le Centre des Arts dramatiques de Siliana , le Festival Circuit Théâtre est une jeune manifestation entièrement dédiée à la création théâtrale tunisienne ayant depuis sa création l’ambition de faire participer les différents recoins de la ville de Siliana, notamment, les zones rurales où l’offre culturelle est complètement absente.

Le festival est revenu cette année avec un programme itinérant qui s’est adressé en particulier aux élèves, mais également au corps enseignant. Tout au long des cinq jours passés, des enfants de différentes écoles primaires au sud de Siliana ont pu participer pour la première fois à des ateliers assurés par des professionnels du 4e art, et ont pu assister à une panoplie de pièces de théâtre spécialement conçues pour leur jeune âge.

Ce genre d’initiative qui prône la décentralisation culturelle et la participation des enfants à la création artistique devrait avoir lieu plus souvent dans les différentes régions du pays. Plusieurs événements sont en effet en train de voir le jour depuis quelques années afin d’équilibrer l’offre culturelle et entre la capitale et les régions intérieures.

F.B