Tunisie : Al-Joumhouri accuse Saïed de préparer un «chaos législatif»

Le parti Al-Joumhouri considère que le décret-loi amendant la loi électorale, en ce moment, à quelques semaines des législatives anticipées fixées au 17 décembre prochain, est un aveu d’échec de «l’autorité du fait accompli», par allusion au président de la république Kaïs Saïed et de ses choix et augure d’un «chaos législatif».

Dans un communiqué publié dimanche 9 octobre 2022, le parti critique la recherche de prétextes pour attaquer les conseils municipaux.

Vendredi dernier, le président de la république avait évoqué son intention de réviser le décret-loi électoral, promulgué le 15 septembre dernier et dont l’encre n’a pas encore séché, au prétexte que plusieurs membres des conseils municipaux n’ont pas assumé leurs responsabilités et que les parrainages prévus dans ce texte sont devenus un moyen d’achat et de vente des consciences.

Dans son communiqué, Al-Joumhouri réaffirme son rejet total du processus du 25-Juillet, par allusion à la proclamation des dispositions exceptionnelles par le président Saïed le 25 juillet 2021, et son boycottage des élections législatives du 17 décembre, appelant tous les démocrates à coordonner leurs efforts pour reprendre le processus démocratique et la voie du dialogue.

Pour le parti, «l’autorité du fait accompli» est responsable de l’impasse dans laquelle se trouve le pays, mettant en garde contre l’effondrement de l’économie nationale et le risque d’une implosion sociale.

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) avait confirmé, jeudi dernier, ce qui se disait déjà dans les coulisses, l’enregistrement de tentatives d’obtention de parrainages frauduleux par les candidats pour les prochaines législatives, précisant que le procureur avait ordonné l’ouverture d’une enquête contre les suspects.

I. B.