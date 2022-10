Tunisie : La nouvelle loi électorale est «exclusive et inconstitutionnelle», selon Hatem Mliki

L’ancien député Hatem Mliki n’apprécie clairement pas la nouvelle loi électorale et il ne le cache pas. Pour lui, elle est «exclusive, inconstitutionnelle et ne respecte pas les droits de l’homme».

Intervenu, ce mardi 11 octobre 2022, sur Diwan FM, il a, par ailleurs, estimé que le président de la république, Kaïs Saïed, en porte l’entière responsabilité.

Mliki n’a pas été tendre non plus en donnant son avis sur les prochaines élections, prévues pour le 17 décembre prochain : «Elles ne respectent pas les normes internationales, la transparence, l’intégrité et l’indépendance», a-t-il déploré.

Et d’estimer que la loi électorale aurait dû être préparée il y a un an au moins, afin de préparer toutes les procédures liées au calendrier et au nombre de parrainages, soulignant que «les municipalités ne sont pas neutres étant donné que leurs membres sont concernés par les élections».

C. B. Y.