JCC 2022 : Les films tunisiens retenus dans la compétition officielle

Plus de 40 films ont été retenus dans les différentes catégories des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022), parmi lesquels figurent plusieurs films tunisiens.

Le comité directeur de la 33e édition des JCC qui se tiendra du 29 octobre au 5 novembre, a dévoilé ce matin lors d’une conférence de presse, la liste finale des films qui seront en lice pour le Tanit d’or.

Parmi la quarantaine de films retenus dans les différentes catégories de la compétition officielle, figurent quatre films tunisiens.

– Compétition officielle des longs-métrages de fiction : « Sous les figues » d’Erige Sehiri et « Fractus » de Nader Rahmouni.

– Compétition officielle des longs-métrages documentaires : « Gardien des mondes » de Laila Chaibi et « Denied acess » de Heifel Ben Youssef.

– Compétition officielle des courts-métrages de fiction : « Rehla » de Jamil Najjar et « Last day of sun » de Kais Mejri.

– Compétition officielle des courts-métrages documentaires : « Taramadol » d’Adoum Moussa et « 05:01 » de Sarah Ben Saoud.

F.B