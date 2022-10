Tunisie : Abderrazak Khallouli appelle au report des législatives  

Le Mouvement de la jeunesse patriotique tunisienne (MJPT) a appelé le président de la république à reporter la date des élections législatives anticipées prévues le 17 décembre 2002.

Le chef du bureau politique du MJPT, Abderrazak Khallouli, a déclaré à Shems FM, mercredi 12 octobre 2022, que «les élections doivent avoir lieu dans des conditions normales et dans une situation économique et sociale meilleure que celle prévalant aujourd’hui». «Nous ne pensons pas que ces élections réussiront sous leur forme actuelle et à la date qui leur est fixée», a-t-il ajouté, par allusion aux problèmes posés par la nouvelle loi électorale, au boycottage des élections décidé par la plupart des partis, ainsi qu’aux pénuries des produits de base et aux hausses de prix dont se plaignent les citoyens, qui ont d’autres urgences que les élections.

Au cas où la date des élections ne serait pas reportée, le MJPT déciderait de ne pas y participer, a affirmé M. Khallouli, en demandant, d’autre part, au président de la république de publier un mémorandum explicatif sur la participation ou non des partis aux élections, et de clarifier l’intention du législateur à ce sujet, d’autant plus qu’il n’y a pas de consensus parmi les membres de la commission électorale sur la participation ou non des partis.

«Nous pensons que la jurisprudence de l’Instance supérieure indépendante pour les élections concernant la non-participation des partis est incorrecte, qu’elle va dans le sens des desideratas du président de la république qui, lui, cherche à marginaliser les partis, et nous demandons à Saïed de clarifier sa position sur ce point et de résoudre le problème dans un mémorandum explicatif», a déclaré l’ancien député.

