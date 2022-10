« À moitié d’âme » de Marwen Trabelsi représente le cinéma tunisien au Bahreïn Film Festival

Le film tunisien « À moitié d’âme » réalisé par Marwen Trabelsi sera en compétition officielle au Bahreïn Film Festival qui démarre demain, samedi 15 novembre.

Le court-métrage de fiction « À moitié d’âme » du cinéaste Marwen Trabelsi continue de sillonner les festivals arabes et internationaux. Après avoir été sélectionné et primé à maintes reprises dans différents grands événements cinématographiques à travers le monde, le film tunisien sera en compétition officielle au Festival du Film du Bahreïn qui aura lieu du 15 au 19 octobre.

« À moitié d’âme » dure une vingtaine de minutes, il est produit par le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) et « Libre Production, Cinéma et Audiovisuel ». Abdelkader Ben Saïd et Emna Halfaoui sont à l’affiche du film qui représentera le cinéma tunisien au Festival du Bahreïn.

F.B