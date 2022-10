L’analyse de Fitch Ratings sur l’état de santé des banques tunisiennes

L’exposition souveraine des banques tunisiennes (hors entreprises publiques) était de 16% des actifs du secteur à fin mai 2022, soit environ 90% des fonds propres du secteur, a indiqué Fitch Ratings.

«Bien qu’il ne soit pas particulièrement élevé selon les normes régionales, cela pose des risques pour les faibles réserves de fonds propres des banques. La plupart des expositions sont en monnaie locale, ce qui signifie qu’une restructuration de la dette souveraine en monnaie locale pourrait entraîner des pertes substantielles », a déclaré l’agence de notation dans une note publiée mercredi 12 octobre 2022.

Malgré les risques souverains, les conditions de liquidité se sont assouplies, les dépôts des clients continuant d’affluer vers le système bancaire, tandis que les banques prêtaient avec plus de prudence.

La dépendance du secteur vis-à-vis du financement de la banque centrale était de 5% à fin mai 2022, bien en-deçà du pic de 15% en 2019, lorsque la Tunisie a été confrontée à une crise de liquidité majeure. Le ratio moyen crédits/dépôts clients calculé par Fitch a diminué à 111% à fin 1S22 (fin 2021 : 114%).

Pressions sur les liquidités en perspective

Le système bancaire tunisien est relativement peu sensible au resserrement des conditions financières mondiales compte tenu de sa faible dollarisation, ce qui limite les risques de refinancement. Les banques émettent sur le marché intérieur et seulement 1% des dépôts des clients du secteur sont en devises étrangères. Cependant, un ralentissement de la croissance des dépôts, couplé à des demandes de financement accrues de la part de l’État, pourrait déclencher de nouvelles pressions sur les liquidités, a indiqué la même source.

L’agence de notation a déclaré que la rentabilité des banques tunisiennes, qui a rebondi près des niveaux d’avant la pandémie au 1S22, devrait contribuer à atténuer des conditions d’exploitation plus faibles, mais des risques de crédit émergent, les mesures de la qualité des actifs se détériorant déjà.

La baisse des charges de dépréciation et la hausse des taux ont entraîné le fort rebond de la rentabilité au 1S22, le rendement annualisé des capitaux propres moyens du secteur augmentant à 16% (2021 : 10%), proche de son niveau de 2019 de 17%.

D’autre part, Fitch a déclaré que la marge nette d’intérêt moyenne des plus grandes banques a augmenté à 4% au 1S22 (2021 : 3,8%), car les hausses de taux ont eu peu d’impact sur les coûts de financement étant donné la forte proportion de comptes courants et d’épargne à faible coût.

Détérioration de la qualité des actifs

La rentabilité opérationnelle a été dopée par la baisse des charges de dépréciation, qui ont consommé, en moyenne, 31% du bénéfice avant dépréciation (2021 : 43%), a souligné l’agence de notation.

Fitch a déclaré qu’il était sceptique que les charges de dépréciation soient suffisantes pour contrebalancer les risques, compte tenu des conditions d’exploitation médiocres et de la détérioration de la qualité des actifs.

L’inflation élevée, la hausse des taux et l’instabilité politique mettent la pression sur les emprunteurs, et le ratio moyen prêts douteux/prêts bruts des neuf plus grandes banques (hors STB Bank) a augmenté de 150pb à 11,7% à fin 1S22 (moyenne du secteur : 13,1%).

