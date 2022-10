Les circuits culturels et touristiques du Sommet de la Francophonie Djerba 2022

Le 18e Sommet de la Francophonie se tiendra au mois de novembre prochain sur l’île de Djerba. De nombreux événements se tiendront en marge du sommet pour faire découvrir la diversité du patrimoine culturel de l’île.

La Tunisie s’apprête à accueillir le Sommet de la Francophonie, grand événement mondial organisé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et sera ainsi le premier pays africain à organiser la conférence ministérielle de la Francophonie. Parallèlement aux événements majeurs dont le Forum économique de la Francophonie, différents événements et activités artistiques, culturelles et touristiques auront lieu tout au long du Sommet.

Des circuits culturels et artistiques seront proposés aux délégués, journalistes et autres participants au Sommet pour découvrir le paysage architectural et les monuments de l’île.

Le programme comprendra des visites du Musée du Patrimoine traditionnel de Djerba, de la Synagogue de la Ghriba, de l’Eglise Saint-Joseph, de la Mosquée Sidi Yati, du village Djerbahood, de la Mosquée Fadhloun, du Fort Ghazi Mustapha, de l’Eglise Saint-Nicolas et de la Mosquée El Bardaoui.

