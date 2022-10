Au stand de la BNA Bank au Siat 2022

La BNA Bank a participé par un stand consacré à son application BNA Pay au Salon international de l’investissement agricole et de la technologie (Siat) organisé par l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apie), qui s’est tenu du 12 au 15 octobre 2022 au Palais des expositions du Kram (Vidéo).

Un espace d’exposition a été mis à la disposition des visiteurs de ce salon, en leur offrant une expérience inédite pour effectuer tout au long de l’évènement, la souscription à l’application BNA Pay pour profiter de ses nombreux services et fonctionnalités digitaux.

L’objectif était de promouvoir la culture de paiement mobile et d’offrir à tous les participants un enrichissement et une expérience unique pour un paiement mobile simple et sécurisé. Mais aussi adapté aux besoins de nombreuses catégories de la population.

Le lancement de l’application BNA Pay confirme le positionnement de l(établissement bancaire public, qui a longtemps rendu service aux agriculteurs en Tunisie, en tant que banque moderne et de proximité, adhérant à l’élan national et à la quête de nouveaux challenges.

Vidéo.