Tunisie : L’interdiction de diffuser un film à la télévision provoque la colère de la Haica

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a déploré, ce mardi 18 octobre 2022, la décision judiciaire du ministère public, à la date du 14 octobre 2022, d’interdire la diffusion d’un film sur la chaine privée Telvza TV.

«Le devoir de respecter la liberté de la presse est de la responsabilité de tous et surtout de la justice qui doit avant tout veiller au respect de la bonne application de la loi en lien avec les droits et les libertés», lit-on dans le communiqué de la Haica.

La décision judiciaire a été également perçue par la Haïca comme un dépassement de ses prérogatives.

L’instance de régulation a, par ailleurs, appelé les magistrats, les institutions, les structures et les composantes de la société civile à rejeter ce genre de pratiques et à garder les acquis tout en travaillant sur l’instauration d’un Etat civil, démocratique basé sur le respect de la loi et des institutions.

C. B. Y.