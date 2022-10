Conférence-débat à Tunis sur la migration non-réglementaire

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) et le Global Institute for Transitions (GI4T) co-organisent une conférence-débat le jeudi 20 octobre de 18h30 à 20h à Salle Sophie El Golli à la Cité de la culture de Tunis sur le thème : «Migration non réglementaire : causes, mutations, perspectives.»

Le panel, qui sera modérée par Amira Mohamed, journaliste, vice présidente du SNJT, sera composé de Valentina Zagaria, anthropologue, Romdhane Ben Amor du FTDES, Kamel Jendoubi, président du GI4T, et Khaled Tabbabi, sociologue.

Le récent drame de Zarzis avec ses mort.e.s, disparu.e.s à bord d’un bateau transportant un grand nombre de migrants non-règlementaires, la gestion catastrophique des pouvoirs publics de cette affaire viennent nous rappeler deux éléments.

D’abord, l’importance devenue tragique de la migration non-réglementée avec les crises économiques et sociales que traverse notre pays.

Ensuite, l’absence d’une vision globale de la part des pouvoirs publics de la gestion du phénomène migratoire.

Il faut souligner que cette politique qui fait l’objet d’une coopération avec les pays européens se limite à la mise en place des moyens pour empêcher le départ des bateaux à destination de l’Europe et oublie tous les autres aspects d’une politique globale et cohérente dans ce domaine.

C’est dans ce contexte de crise que cette conférence-débat est organisée. Elle vise à mieux comprendre les évolutions récentes de la migration clandestine et particulièrement les raisons de son accélération au cours des derniers mois; les nouvelles configurations avec l’apparition de départs de familles entières et parfois même de personnes disposant d’une situation économique stable; les perspectives de cette évolution et les politiques à mettre en place pour dissuader les personnes de faire ce choix dangereux, notamment à travers la mise en place de modèles de développement permettant une meilleure intégration sociale et une vision cohérente pour faire face à ce phénomène et aux risques qui en découlent.