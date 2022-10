Tunisie : l’observatoire Chahed appelle l’Isie à sanctionner les abus liés aux parrainages

L’Observatoire Chahed pour la surveillance des élections a exhorté lundi 17 octobre 2022 l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) à «appliquer les sanctions prévues par la loi électorale, notamment en ce qui concerne les délits liés aux parrainages».

L’Observatoire a mobilisé jusqu’à lundi 27 observateurs pour suivre les opérations de dépôt des candidatures aux élections législatives du 17 décembre. Il a noté que 56% des candidatures ont été acceptées malgré l’absence des documents nécessaires.

Environ 13% des procédures de vérification des dossiers de candidature ont nécessité plus d’une heure pour être accomplies en raison du manque de coordination et de répartition des tâches entre les différents agents, avec un manque manifeste de formation sur les conditions et procédures de candidature. Dans tous ces cas, cela a conduit à un traitement inégal entre les candidats.

«L’Isie a mis en place des centres pour les opérations de soumission des candidatures, mais certains bureaux locaux de la commission n’ont pas facilité le travail des observateurs», a fait remarquer l’Observatoire Chahed dans son communiqué.

Par ailleurs, le nombre de femmes ayant déposé leurs candidatures au premier jour du dépôt n’a pas dépassé 15% du total, d’où une nette diminution du nombre de femmes candidates à l’assemblée par rapport à 2019, qui était déjà très faible.

Environ 40% des centres de dépôt des candidatures «ne présentent pas de couloirs pour personnes à mobilité réduite (PMR)», a précisé Chahed, appelant la commission électorale à travailler à faciliter l’accès des personnes handicapées à ces centres.

La période de dépôt des candidatures pour les élections législatives a débuté lundi et se poursuivra jusqu’au 24 octobre, selon le calendrier électoral des élections législatives du 17 décembre 2022 fixé par l’Isie.

D’après Tap.