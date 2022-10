Sur la route : Une trilogie documentaire ethnographique à découvrir aux JCC

Dans le cadre du programme « Focus vision : Sur la route » des JCC, le public aura rendez-vous avec un trilogie documentaire signée Isabelle Coulon et Jean-Michel Corillion sur les traces de régions isolées du monde.

«Visions méditerranéennes » est l’une des nouvelles sections parallèles de la 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022) qui se tiendra du 29 octobre au 5 novembre.

En plus des deux programmes « Le monde selon Fellini » et « Regards croisés des cinéastes femmes sur l’immigration », les JCC proposent cette année dans cette nouvelle section le programme « Sur la route » qui comprend une trilogie documentaire réalisée par Isabelle Coulon et Jean-Michel Corillion qui feront découvrir des communautés vivant dans des régions isolées du monde et qui sont sur le point de connaître une véritable révolution, à savoir l’arrivée de la route.

F.B