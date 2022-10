Une médecin tunisienne condamnée par un tribunal saoudien à 15 ans de prison, pour une réaction sur Twitter

L’Arabie saoudite s’illustre encore une fois par sa violation des droits de l’homme, en l’occurrence celui de la liberté d’expression. Cette fois, la victime est une médecin tunisienne de 51 ans résidant là-bas, qui a été condamnée par un tribunal saoudien à 15 ans de prison pour un semblant d’opinion politique qu’elle a exprimé sur les réseaux sociaux…

Si on en croit son frère, qui est intervenu, ce jeudi 20 octobre 2022, sur Jawhra FM, la femme en question a été arrêtée le 15 juillet 2020 pour avoir «réagi à une publication sur Twitter soutenant le Hezbollah» ! Elle a été accusée «d’avoir porté atteinte au système de gouvernement et d’avoir enfreint le régime de l’État via les réseaux sociaux».

Il a également indiqué que les enquêtes avec elle ont duré toute une année, avant d’être condamnée à 2 ans et 8 mois de prison avec sursis. Sauf que le verdict a finalement été interjeté suite à l’appel fait par un avocat commis d’office par les autorités saoudiennes, et la peine s’est alourdie à 15 ans de prison ferme.

Et d’ajouter que les contacts avec sa sœur sont complètement coupés depuis la Tunisie, et que les proches ont appris l’information relative à son arrestation à travers ses amis en Arabie saoudite.

Le frère de la victime de cet abus judiciaire écœurant a, par ailleurs, souligné que sa famille a contacté à plusieurs reprises le consulat de Tunisie, mais en vain, appelant le président de la république, Kaïs Saïed, et le ministère des Affaires étrangères à intervenir.

C. B. Y.