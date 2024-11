Tunisie – Arabie saoudite : un nouveau départ ?

Les relations entre la Tunisie et l’Arabie saoudite sont historiques et les investissements saoudiens dans notre pays remontent au début des années 1970. Mais ces relations ont connu des hauts et des bas depuis la «révolution» de 2011 qui a été moyennement appréciée par les autorités de Riyad. Avec l’arrivée au Palais de Carthage de Kaïs Saïed et la consolidation de son pouvoir en 2021, nous assistons à un regain d’intérêt saoudien pour la Tunisie. Pourvu de ça dure…

Imed Bahri

«La Tunisie s’apprête à promulguer de nouvelles législations pour faciliter les procédures d’investissement, baliser le terrain aux investisseurs tunisiens et étrangers et les inciter à lancer des projets dans un climat sain et favorable qui préserve leurs droits et les droits de l’Etat tunisien», a déclaré le président de la République Kaïs Saïed lors de son entretien, samedi 16 novembre 2024, au Palais de Carthage, avec le ministre de l’Investissement en Arabie Saoudite, Khaled Bin Abdulaziz Al-Faleh, tout en saluant la force des relations et les liens culturels profonds qui unissent la Tunisie et l’Arabie Saoudite.

«La Tunisie est devenue qualifiée pour faire face à une concurrence mondiale féroce pour attirer les investissements dans plusieurs secteurs, notamment les énergies renouvelables, l’hydrogène, les investissements logistiques, le développement immobilier et le tourisme», a déclaré le ministre saoudien lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la réunion.

Al-Falih a souligné que les investisseurs saoudiens sont prêts à entrer dans ces zones au bon moment. «Nous sommes optimistes quant à la stabilité et au développement politique et économique atteints par la Tunisie», a ajouté le ministre saoudien.

Le même jour, l’hôte saoudien et le ministre tunisien de l’Économie et du Plan Samir Abdelhafidh ont signé un protocole d’accord (MoU) pour promouvoir les investissements directs entre les deux pays, en présence de l’ambassadeur saoudien en Tunisie, Dr Abdulaziz bin Ali Al-Saqr.

L’accord vise à renforcer la coopération en encourageant les investissements directs et en facilitant l’échange d’informations sur les systèmes et les réglementations régissant l’environnement d’investissement. Il souligne un engagement commun à renforcer les liens économiques et à tirer parti des opportunités mutuelles pour une croissance et un développement durables.

Vers un partenariat stratégique

L’Arabie saoudite continue de miser sur la Tunisie en tant que partenaire stratégique, à travers son soutien aux projets de développement et économiques, en injectant de l’argent et en investissant dans des infrastructures telles que le logement et la santé.

Les efforts saoudiens pour soutenir des projets de développement en Tunisie prouvent un grand intérêt du Royaume pour l’emplacement stratégique de la Tunisie, en plus de la position du pays comme porte d’entrée appropriée pour les investissements sur le continent africain.

Ce soutien ne se limite pas à la sphère politique en soutenant les stratégies du président Kaïs Saïed, mais va bien au-delà pour inclure des investissements conjoints dans des projets de développement.

«Les autorités saoudiennes ont compris que les idées et les stratégies de Saïed sont ouvertes aux États arabes du Golfe, alors que le président a modifié l’approche politique en Tunisie depuis son arrivée au pouvoir et a rompu avec le système politique précédent qui marginalisait les relations diplomatiques et politiques et les liens historiques avec Riyad», écrit à ce propos The Arab Weekly.

A la mi-octobre dernier, l’ambassadeur saoudien en Tunisie et la ministre de l’Equipement et de l’Habitat Sarra Zaafrani Zenzeri ont supervisé la livraison de 1 568 logements financés par le Fonds saoudien pour le développement (SFD) dans le gouvernorat de l’Ariana, en présence de Abdullah Bin Ali Bin Mohammed Al-Zahrani, directeur des opérations du fonds saoudien en Afrique du Nord.

La phase initiale du projet, qui est mis en œuvre dans différents gouvernorats de Tunisie, prévoit la réalisation de 4 715 logements sociaux avec un financement concessionnel du fonds saoudien d’un montant total de 150 millions de dollars.

L’hôpital universitaire Roi Salman Bin Abdulaziz

Un contrat de 85 millions de dollars a également été signé le mois dernier pour construire et équiper l’hôpital universitaire Roi Salman Bin Abdulaziz à Kairouan, par l’intermédiaire du SFD. Le projet vise à renforcer les infrastructures de santé, faisant de Kairouan un centre de santé régional pour les régions du nord-ouest et du centre.

Cela réduira la nécessité pour les patients de parcourir de longues distances pour se faire soigner et contribuera à combler le fossé de développement entre les régions tunisiennes, favorisant ainsi la croissance sociale et stimulant l’activité économique.

En outre, l’Arabie saoudite a accordé quatre subventions à travers le fonds, d’un montant de plus de 105 millions de dollars, pour soutenir divers secteurs de développement en Tunisie, qui bénéficie d’une situation stratégique au cœur de la Méditerranée, en plus d’être un point de passage vers le continent africain. Le pays peut jouer un rôle clé dans l’avenir du commerce international et dispose d’un important marché de consommation sur lequel les investisseurs saoudiens peuvent promouvoir leurs produits.

«Le Royaume d’Arabie Saoudite se prépare à la phase post-pétrolière et cherche à créer un équilibre dans ses relations extérieures. Il est clair que les Saoudiens considèrent la Tunisie comme un espace d’investissement et de partenariat permettant aux pays nord-africains de se démarquer des partis qui ont influencé l’arène politique à travers l’intervention étrangère dans la phase post-14 janvier 2011», a déclaré l’analyste politique Mondher Thabet, cité par The Arab Weekly.

Le partenariat saoudien contribuera à améliorer la situation de l’économie tunisienne, qui connaît des difficultés. L’intérêt tunisien pour de nouveaux partenariats peut ouvrir la porte à de nouveaux marchés, notamment saoudiens, étant donné que le Royaume est un pays influent qui entretient des partenariats solides avec les pays producteurs de pétrole et dans le domaine de l’énergie et avec les grandes entreprises économiques mondiales.

Auparavant, le Fonds saoudien pour le développement avait signé un accord de prêt de développement à taux réduit d’une valeur de 55 millions de dollars avec la Tunisie pour financer un projet de renouvellement du réseau ferroviaire.

En juillet 2023, l’Arabie saoudite a accordé un prêt bonifié et une subvention à la Tunisie d’un montant de 500 millions de dollars, dans le but de soutenir son budget face aux difficultés financières et économiques que connaît le pays.

L’accord vise à renouveler le réseau ferroviaire pour soutenir l’augmentation du potentiel de transport du phosphate, contribuer à la croissance économique tunisienne et créer des opportunités d’emplois directs et indirects, selon un communiqué publié par le fonds.

Le projet, estimé à environ 165 millions de dollars, devrait augmenter la capacité de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), en plus de préserver l’environnement, d’économiser de l’énergie et d’alléger la charge sur les infrastructures routières.

Le projet, dans sa première phase, qui s’étalera sur environ deux ans, comprend la rénovation et le développement du réseau ferroviaire sur 194 kilomètres au sud, réparti dans trois gouvernorats: Sfax, Gafsa et Gabès.

Des échanges encore très faibles

Depuis 1975, le Fonds a fourni à la Tunisie un financement pour mettre en œuvre 32 projets et programmes de développement à travers des prêts de développement à taux réduit et des subventions d’une valeur de plus de 1,23 milliard de dollars, pour soutenir les secteurs des infrastructures sociales, des transports, de l’énergie et du développement rural.

La Tunisie se classe au 15e rang des partenaires commerciaux de l’Arabie Saoudite dans la région arabe, avec un volume d’échange annuel moyen de 310 millions de dollars, selon les données officielles.

Ce volume semble faible, ce qui nécessite des partenariats plus larges avec des investissements accrus sur les marchés des deux pays, ce qui permettra un plus grand développement dans les années à venir, d’autant plus que l’Arabie saoudite parie sur la Vision 2030 pour dynamiser l’industrie du transport maritime et gestion portuaire.

Les entreprises saoudiennes investissent actuellement dans environ 38 projets, dont des hôtels et des complexes touristiques privés dans la région du Lac, au nord de la capitale, pour une valeur financière estimée à environ 400 millions de dollars.