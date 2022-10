La Berd soutient les réformes économiques de la Tunisie

Le vice-président chargé de la politique et du partenariat de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), Mark Bowman, qui effectue une visite de travail en Tunisie, a salué le récent accord au niveau des services du Fonds monétaire international (FMI) pour un programme de prêt à la Tunisie d’un montant de 1,9 milliard de dollars.

Cela envoie un signal positif pour un soutien continu à la mise en œuvre du programme de réforme de la Tunisie, a-t-il ajouté, lors de sa rencontre mercredi 19 octobre 2022, avec le ministre des Finances et de la Planification, Samir Saïed.

Le responsable européen a déclaré que cette visite s’inscrivait dans le souci de la Berd de se familiariser avec les priorités de développement en Tunisie et les axes de réforme, a indiqué le ministère dans un communiqué de presse.

L’objectif est également de connaître les secteurs ciblés dans les prochains plans d’action. Cela améliorera la coordination dans l’élaboration de la prochaine stratégie de coopération, a-t-il ajouté.

L’entretien, auquel a pris part la responsable des investissements et des opérations de la Berd en Tunisie, Nodira Mansurova, a offert l’occasion de mettre l’accent sur la coopération technique et financière et d’évoquer les perspectives de son développement et de sa diversification dans le cadre des orientations nationales.

Samir Saïed a passé en revue les mesures prises pour améliorer le climat des affaires en Tunisie et celles instituées en coordination avec le secteur privé et les acteurs économiques.

D’après Tap.