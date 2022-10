Tunisie : « Bloom », nouvelle exposition de Becem Ben Othman à la galerie Musk & Amber

L’artiste plasticien Becem Ben Othman présentera dès ce soir, vendredi 21 octobre, sa nouvelle exposition « Bloom » à la galerie Musk & Amber.

Après cinq expositions de peinture dans différents espaces d’art, le jeune artiste Becem Ben Othman présente sa dernière série d’œuvres baptisée « Bloom » pour la première fois à la galerie Musk & Amber aux berges du Lac.

« Bloom » est une balade autour du visible, de l’imaginaire et du futur où l’artiste revisite des œuvres iconiques pour les traduire dans le langage présent à travers le dessin, le collage et la peinture, le tout dans un voyage qui repose sur une trinité : Le corps, la nature et la plastique.

Après des études à l’Institut Supérieur des sciences et technologies du design et au centre italien Dante Alighieri, Becem Ben Othman trace son chemin dans le monde de l’art en faisant honneur à la beauté esthétique des lignes des grands maîtres Comme Michel-Ange et Titien.

F.B