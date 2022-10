Le thriller palestinien « Huda’s salon » de Hany Abu-Assad est actuellement dans les salles de cinéma en Tunisie.

Distribué en Tunisie à travers Hakka Distribution, « Huda’s salon » (« Le piège de Huda » pour le titre français) est sorti il y a quelques jours dans plusieurs salles de cinéma.

« Huda’s salon » est réalisé par le grand cinéaste palestinien Hany Abu-Assad ayant notamment signé le film culte « Paradise now » (2005) ou encore « Omar » (2013), et qui revient avec un nouvel opus mettant à l’affiche Maisa Abdelhedi et Ali Suliman.

Le film raconte l’histoire de Reem, une jeune mère mariée qui se rend au salon de coiffure de Huda à Bethléem, en Palestine. Après avoir mis Reem dans une situation déshonorante, Huda la fait chanter afin qu’elle donne des renseignements pour les services secrets israéliens, et ainsi trahir son peuple. Dans la nuit, Huda est arrêtée par Hasan, membre de la résistance… mettant en danger la vie de Reem et de sa famille.

