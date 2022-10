Tunisie : I Watch jette une nouvelle pierre dans le jardin du président Saïed

L’organisation I Watch a appelé le président Saïed à déclarer son patrimoine à l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), conformément à l’article 10 de la loi relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.

Cet article prévoit que toute personne soumise à l’obligation de déclaration doit déposer une nouvelle déclaration tous les trois ans si elle continue à exercer des fonctions nécessitant la déclaration.

Pour I Watch, le chef de l’Etat est soumis à l’obligation de déposer une nouvelle déclaration de son patrimoine, puisque cela fait trois ans depuis son accession à la magistrature suprême.

L’organisation a rappelé que le président Saïed a déclaré son patrimoine à l’Inlucc pour la première fois le 21 octobre 2019, conformément à l’article 5 de la loi relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.

Cependant, le problème que I Watch n’ignore pas, c’est que le président Saïed a gelé les activités de l’Inlucc depuis le 20 août 2021, et personne ne sait le sort des dossiers sur lesquels elle travaillait jusqu’à cette date.

Aussi demander au président de déclarer son patrimoine auprès d’une instance qu’il avait lui-même dissoute est-il un moyen de mettre la pression sur lui et lui rappeler à ses responsabilités constitutionnelles dans la lutte contre la corruption.

I. B. (avec Tap).