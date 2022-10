Le STML dénonce les médias qui «font commerce avec la douleur des gens»

Le Syndicat tunisien des médecins libéraux (STML) a appelé les citoyens qui soupçonnent une erreur médicale ou tout manquement professionnel à recourir à la justice et aux structures régulatrices de la profession, et leur a recommandé d’éviter ce qu’il a qualifié de «tribunes médiatiques qui font commerce avec la douleur des gens».

Dans un communiqué publié dans la soirée du samedi 22 octobre 2022, le STML a demandé à une des chaînes de télévision privée de s’excuser pour ce qu’elle a présenté dans l’une de ses émissions et qu’il considérait comme «portant atteinte à un secteur considéré comme l’un des plus efficaces et des plus professionnels dans le pays et à l’étranger en raison de sa bonne réputation aux niveaux régional et mondial», tout en exigeant de bénéficier de son droit de réponse.

La chaîne de télévision privée en question avait diffusé récemment le témoignage d’une citoyenne qui a affirmé avoir subi de graves lésions corporelles à la suite de plusieurs erreurs médicales.

Le STML a estimé, dans son communiqué, que le programme de la chaîne de télévision privée contient «des mensonges, une tromperie de l’opinion publique et une atteinte contre le secteur médical».

I. B.