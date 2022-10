Éclipse partielle du soleil visible demain en plein jour à la Cité des Sciences à Tunis

La deuxième éclipse partielle du soleil de l’année est prévue pour demain, mardi 25 octobre. L’observation de ce phénomène sera possible à la Cité des sciences à Tunis où des lunettes spéciales seront en vente.

Une éclipse partielle du soleil aura lieu durant la matinée de demain et sera visible dans certains pays de l’Europe, de l’Afrique du nord, du Moyen-Orient et de l’Ouest de l’Asie. En Tunisie, on aura également l’occasion d’assister à ce phénomène entre 10h40 et 12h08, mais le maximum de l’éclipse aura lieu à 11h24 où la lune couvrira près de 6 % de la surface du soleil.

La Cité des Sciences à Tunis, en collaboration avec la Société astronomique de Tunisie, organise un événement dédié à l’observation de l’éclipse qui sera ouvert au grand public et ce à la cour d’honneur de la Cité.

Une observation de l’évolution de l’éclipse par les télescopes est prévue pour cette matinée, ainsi qu’un conférence grand public.

Des lunettes spéciales seront en vente à la boutique scientifique de la Cité afin de suivre le phénomène en toute sécurité.

F.B