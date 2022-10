Tunisie : les bons mots de Najla Bouden

Les mots sont toujours bons à prendre, car ils peuvent calmer momentanément les douleurs, mais les remèdes concrets aux problèmes quotidiens que vivent les gens sont beaucoup plus convaincants lorsque le doute s’installe durablement dans les cœurs et qu’il commence à paralyser les meilleures volontés.

Par Imed Bahri

Comme pour répondre aux reproches qui lui sont faits de ne pas suffisamment communiquer avec son peuple pour répondre aux inquiétudes qu’il exprime au sujet de son avenir et de celui de ses enfants, la cheffe de gouvernement Najla Bouden a tenu à rassurer les Tunisiens, les appelant à avoir confiance dans leur Etat et leur pays et à aller de l’avant dans la réalisation de leurs aspirations.

Mme Bouden, qui s’exprimait lors d’un discours prononcé ce lundi 24 octobre 2022 dans le cadre du symposium sur le thème «Repenser la restructuration du monde du travail en Tunisie pour réussir la relance après la pandémie de Covid 19», a souligné que l’économie tunisienne est sur la voie de la reprise et de la stabilité, et que le gouvernement est inébranlable et déterminé à surmonter les différents défis, à rétablir les équilibres financiers et à parachever les réformes qu’il a commencé à mettre en œuvre.

Un élan d’optimisme

Dans cet élan d’optimisme qu’elle aura du mal à transmettre à une majorité de Tunisiens qui vivent mal l’aggravation en cours de la crise économique et sociale, dont ils payent la facture sous formes de pénuries, de hausses des prix et de baisse de leur pouvoir d’achat, Mme Bouden s’est référée à la promulgation d’un décret fixant des dispositions particulières pour améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des projets publics et privés et d’un arrêté relatif à la révision exceptionnelle des prix des marchés publics dans le secteur des travaux publics, ainsi qu’à la valorisation du capital humain initiée par la mise en place du Conseil supérieur de l’éducation et la réforme profonde du système éducatif.

Les résultats espérés de telles décisions prendront sans doute un peu de temps pour commencer à être perçus, alors que des dizaines de milliers d’enfants n’ont pas encore rejoint les bancs des classes, mais cela ne semble pas contrarier outre mesure la Première ministre qui, un brin lyrique et inhabituellement rêveuse, a cru devoir adresser ce message d’espoir à la jeunesse tunisienne en disant : «La Tunisie est votre patrie, et vous avez beaucoup de choses à y faire, pour réaliser vos espoirs et concrétiser vos rêves. Alors soyons ensemble des bâtisseurs d’espoirs et de rêves. Valorisons ce que nous cueillons et réformons ce qui doit l’être. Travaillons avec détermination et fermeté pour réaliser la dignité, la justice, la liberté et le développement auxquels nous aspirons. Notre chemin est commun vers la réalisation du projet national que nous portons. Alors, lançons ensemble ce pari et relevons tous ces défis !»

En attendant les résultats

Voilà donc pour les mots, et c’est déjà un bon début pour une Première ministre qui était jusque-là peu loquace. Mais pour les résultats concrets des mesures prises par son gouvernement, on devra sans doute attendre encore un peu.

Car au-delà des décrets de lois et des arrêtés officiels, que l’on entasse parfois au-delà de toute nécessité et de toute urgence, ce que les Tunisiens attendent c’est le début d’amélioration de leurs conditions de vie, et cela passe par la réforme de l’éducation, de la santé, du transport et autres services publics, mais aussi par la reprise de la machine économique, en termes d’investissement, de production, d’exportation, d’emploi et de stabilité des finances publiques, qui souffrent de déficits structurels et d’endettement extérieur.

Cela pour dire que les mots sont toujours bons à prendre, car ils peuvent calmer momentanément les douleurs, mais les remèdes concrets aux problèmes quotidiens que vivent les gens sont beaucoup plus convaincants lorsque le doute s’installe durablement dans les cœurs et qu’il commence à paralyser les meilleures volontés.